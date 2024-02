Blitz in un'abitazione: i carabinieri scoprono una serra di marijuana

Una piantagione di marijuana scoperta all'interno di un'abitazione di Latina, con 76 piante di canapa in infiorescenza coltivate in serra. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Borgo Sabotino, che hanno arrestato due uomini di 35 anni in flagranza di reato.

Durante un bliz all'interno dell'abitazione i militari li hanno trovato con 200 grammi di marijuana, ma oltre alla droga già essiccata e pronta hanno scoperto anche una serra con 76 piante. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

Ma c'è dell'altro. Durante gli accertamenti i militari hanno verificato l'esistenza di un attacco illecito alla rete elettrica realizzato attraverso la manomissione del contatore Enel sia dell'appartamento sottoposto a perquisizione sia di altre due case nella disponibilità di uno dei due uomini arrestati. Dopo le formalità di rito per entrambi è scattato l'arresto in regime di domiciliari.