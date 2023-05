Siti industriali dismessi, al via la mappatura delle aree e la ricognizione per risalire alle proprietà

Il prefetto di Latina Maurizio Falco ha riunito questa mattina il comitato per l'ordine e la sicurezza sue due delle questioni più urgenti e delicate che riguardano il territorio di Latina, i siti industriali dismessi e gli incendi al lido.

Per quanto riguarda il primo tema si è trattato già della seconda riunione, dopo il caso della ragazza minorenne sequestrata e stuprata da un uomo nelle scorse settimane all'interno del sito della ex Slm di Latina Scalo. Già nel primo incontro si era dettata una linea precisa: procedere a una ricognizione delle aree industriali abbandonate e poi accelerare sulle operazioni di bonifica. Si parte dall'analisi di tre aree critiche del capoluogo: la Slm, la ex Pozzi Ginori e poi l'ex Svar. "Dobbiamo procedere - ha spiegato anche oggi il prefetto - a una precisa mappatura di quella che chiamo l'archeologia industriale abbandonata per attivare subito interventi di sicurezza. In questo senso saremo attenti ad abbattere i tempi della preliminare riconognizione dei siti dismessi, attraverso tavoli istituzionali che saranno convocati a cadenza mensile per valutare di volta in volta i passi in avanti fatti". La priorità è quella di individuare la proprietà delle aree.

Sulla ex Svar si è poi soffermata in particolare la nuova sindaca di Latina Matilde Celentano, che ha partecipato al comitato per l'ordine e la sicurezza dopo il suo insediamento ufficiale nella giornata di ieri. "Alla ex Svar di Latina - ha spiegato - trovano rifugio circa 30 persone senza fissa dimora e il sito appartiene al Comune e in parte a due società. Il Comune di Latina prenderà in carico la bonifica, questo è il mio primo impegno da sindaco. Accelereremo tutti gli atti per compiere la bonifica".

Al comitato e al successivo incontro con la stampa hanno preso parte anche il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e i vertici di questura, Arma dei carabinieri e guardia di finana.