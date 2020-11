Informatizzazione, il Comune di Latina lancia lo sportello telematico dell'edilizia

Il Comune di Latina avrà uno sportello telematico dell’edilizia. Il nuovo strumento digitale sarà attivo dal 16 novembre prossimo e consentirà di presentare le pratiche comodamente da remoto.

Sarà infatti possibile compilare in modo guidato qualunque istanza online; completare la procedura direttamente via web; conoscere tutte le informazioni sulla propria pratica e i termini di conclusione del procedimento. La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo. I professionisti potranno così presentare qualunque pratica in modalità digitale ed essere costantemente aggiornati sul suo iter.

L’attivazione dello sportello telematico permetterà al Comune di Latina di raggiungere rapidamente importanti risultati, in termini di semplificazione dell’interazione tra cittadini, professionisti, imprese e pubblica amministrazione, riduzione dei tempi di attesa, snellimento delle modalità operative interne agli uffici, eliminazione dei documenti cartacei.

Per saperne di più, il Comune ha organizzato un seminario gratuito, accreditato dagli ordini professionali della Provincia di Latina, che si terrà mercoledì 4 novembre 2020, alle 10.30.