Vince il concorso come autista ma per Abc non è idoneo, fa ricorso e lo vince

Aveva vinto un concorso pubblico come autista nell’azienda Abc e mancava soltanto il certificato di idoneità prima della firma del contratto tanto che si è dimesso dalla ditta privata per la quale lavorava da anni come precario proprio guidando mezzi speciali di raccolta rifiuti. Ma all'esito della visita dal medico competente è stato valutato ‘non idoneo permanentemente alla mansione’, un giudizio contro il quale ha presentato ricorso vedendosi dare ragione.

“L'iter era stato bloccato – spiega il legale del lavoratore Fabio Leggiero - essendo non idoneo a rivestire la mansione di autista del servizio Porta a Porta per il quale aveva vinto il Bando assunzionale a tempo indeterminato arrivando addirittura secondo in graduatoria su 100 partecipanti ritenuti idonei. Così è stata una visita medica collegiale da parte del Dipartimento di prevenzione UOC Asl di Latina e all'esito degli esami strumentali e della visita l’uomo è risultato assolutamente idoneo e privo di qualsivoglia impedimento a svolgere la mansione per la quale era risultato vincitore in graduatoria per l’Azienda dei Beni Comuni di Latina. Il provvedimento – conclude il legale - è già stato notificato alla società con l'auspicio che da domani il lavoratore possa sottoscrivere il contratto e cominciare la sua nuova esperienza lavorativa dopo tanti anni di precariato”.