Abusi dal prof di religione, l'avvocato di parte civile: "Ragazzi e famiglie lasciati soli dalla Curia e dalla scuola"

"Una pena più alta rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero, ce lo aspettavamo. Dodici anni, da specificare, nonostante il rito abbreviato. E' una pena commisurata, giusta e adeguata. Non chiedevamo vendetta, è una pena rapportata alla gravità dei comportamenti enormi". Sono le parole dell'avvocato di parte civile Nicodemo Gentile fuori dal palazzo di giustizia, dopo la lettura della sentenza che ha condannato a 12 anni l'ex professore di religione Frateschi, accusato di abusi sessuali su cinque minorenni.

Il legale ha sottolineato come la garante dell'infanzia Monica Sansoni sia stata il motore di questa inchiesta e di questo processo. "A differenza di altre istituzioni - ha aggiunto - che si sono girate dall'altra parte e hanno lasciato soli questi giovani e queste famiglie, la garante ha risposto sin da subito e ha fatto sì che oggi ci fosse un processo a un predatore sessuale pericolosissimo. Un lupo travestito da agnello. Siamo amareggiati per il fatto che queste famiglie hanno avuto vicino il loro avvocato e il garante. Ma ci aspettavamo anche la Curia. I ragazzi non hanno invece avuto la vicinanza della Curia in nessun modo e questo è un fatto gravissimo. Così siamo rimasti amareggiati che il liceo Majorana non si sia costituito parte civile, perché alcuni suoi studenti sono stati aggrediti all'interno della scuola".