Ucciso a bastonate in una spedizione punitiva: condanne per 133 anni di carcere

Sette condanne per 133 anni complessivi di carcere a carico di altrettanti cittadini di nazionalità indiana imputato per l'omicidio del loro connazionale Sumal Jagsheer, ucciso a bastonate a 29 anni nel corso di una spedizione punitiva. E' la sentenza pronunciata oggi, 11 luglio, dalla Corte d'assise del tribunale di Latina presieduta da Gianluca Soana. Sul banco degli imputati Singh Jiwan, condannato a 25 anni e 7 mesi di reclusione, considerato il mandante dell'omicidio; Singh Devender e Singh Ranjit, entrambi condannati a 25 anni e 1 mese; Sohal Gurvinder Singh e Singh Surjit a 17 anni e 5 mesi; Singh Harinder a 16 anni e 5 mesi; Harmandeep Singh a 6 anni. I primi sei erano accusati di concorso in omicidio volontario e a vario titolo di porto illegale di pistola e lesioni aggravata, l'ultimo solo di rapina aggravata. Il pubblico ministero aveva chiesto condanne complessive per 191 anni di carcere e in aula aveva sottolineato che il gruppo era arrivato in casa della vittima armato e con l'intenzione di fare del male.

Il 30 ottobre del 2021 fecero irruzione nell'abitazione di via Monfalcone, a Borgo Montello, dove Jagsheer era intento a festeggiare la nascita del figlio con parenti e amici. Con le spranghe in mano cominciarono la mattanza colpendo molti dei presenti e lasciando a terra un morto e dieci feriti. Era una dimostrazione di forza del gruppo per incutere timore e intimidire i commercianti appartenenti alla comunità indiana della zona. Le indagini portarono, alcuni mesi più tardi, ad arrestare nove persone.

Agli anni di carcere si aggiunge per tutti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per l'intera durata della pena. Il risarcimento dei danni complessivo sarà definito in sede civile ma la Corte ha fissato delle provvisionali per 120mila euro totali che andranno ai familiari della vittima, costituiti parte civile nel processo con l'avvocato Simone Rinaldi. Nel collegjo difensivo gli avvocato Amleto Coronella, Alessandro Farau, Gaetano Marino, Angelo Palmieri e Massimo Frisetti.