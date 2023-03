Gambizzazione mafiosa e spaccio, condanne per 20 anni a cinque componenti del clan Travali

Si è concluso con cinque condanne per complessivi 20 anni di carcere il processo a carico degli esponenti del clan Travali coinvolti nell’inchiesta ‘Status quo’ che hanno scelto il rito abbreviato.

La sentenza è arrivata nel primo pomeriggio di oggi quando il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma Angela Gerardi è uscita dalla camera di consiglio e ha letto il dispositivo in aula: 7 anni e sei mesi per Valentina Travali; 5 anni e due mesi per il fratello Angelo; 3 anni e quattro mesi per Mohammed Jandoubi; 4 anni e quattro mesi per Gianluca Campoli; un anno e otto mesi per Guerrino Di Silvio. Per Valentina e Angelo Traval è arrivata anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. I cinque inputati erano accusati a vario titolo di traffico di sostanze stupefacenti, lesioni personali e tentata estorsione, il tutto aggravato dal metodo mafioso nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dia e condotta dai carabinieri del Comando provinciale che ha tracciato la mappa di una rete di spaccio di sostanze stupefacenti messa in piedi dai Travali nel capoluogo pontino dopo l’arresto di quasi tutti gli esponenti della famiglia Di Silvio. Grazie alle dichiarazioni dei pentiti è stato ricostruito anche l’episodio della gambizzazione del tabaccaio di via dei Mille nell’agosto 2014, agguato contestato a Angelo Travali quale mandante e a Mohamed Jandoubi quale esecutore materiale. Nel processo si sono costituiti parte civile il Comune di Latina e l’associazione ‘Caponnetto’. Il collegio difensivo è formato dagli avvocati Alessia Vita, Gaetano Marino, Marco Nardecchia e Giancarlo Vitelli.

Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.