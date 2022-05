Infiltrazioni mafiose nelle aziende: istituzioni, forze dell'ordine e professionisti a confronto

‘Uniti per la legalità’: questo il titolo dell’incontro organizzato da Confapi Latina in collaborazione con l’Ordine dei commercialisti e quello dei Consulenti del lavoro della provincia di Latina che si terrà domani, martedì 10 maggio alle 9.30 presso il Museo Cambellotti in piazza San Marco a Latina.

Si parlerà in particolare del rischio di infiltrazioni mafiose all’interno delle aziende, tema sul quale sono stati chiamati a confrontarsi i massimi vertici istituzionali e delle forze dell’ordine.

Ad aprire i lavori sarà il presidente Confapi Latina Michele Volpe, seguiranno i saluti del sindaco Damiano Coletta poi gli interventi del Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco, del Presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti, del questore Michele Spina, dei comandanti provinciali dei carabinieri Lorenzo D’Aloia, della Guardia di finanza Umberto Palma. La parola poi passerà al presidente dell’Ordine dei commercialisti Raffaella Romagnoli e dei Consulenti del lavoro Lanfranco Principi mentre le conclusioni saranno affidate al Prefetto Maurizio Falco.

La conferenza, spiegano gli organizzatori, ha l’obiettivo di diffondere informazioni istituzionali e promozionali in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose all’interno delle aziende.