Consorzi di Bonifica, gli investimenti sugli impianti idrovori della provincia

Taglio del nastro questa mattina a Pontinia l'impianto idrovoro di Mazzocchio i cui lavori sono stati possibili grazie ad un finanziamento di 2 milioni e 761mila euro del Piano di sviluppo rurale Lazio 2014/2020 e realizzati dagli ex Consorzi di Bonifica Agro e Sud Pontino. Il progetto ha previsto l’adeguamento e il miglioramento funzionale del bacino degli impianti idrovori di Tabio a Pontinia, Calambria a Terracina e di Iannotta a Fondi, tutti ricadenti nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino.

Alla presentazione hanno partecipato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Commissario del Consorzio di Bonifica Sonia Ricci, l’assessora regionale all’agricoltura Enrica Onorati, il consigliere regionale Salvatore La Penna. Gli interventi messi in campo in maniera sinergica da Regione Lazio e ex Consorzi hanno come obiettivo quello di razionalizzare e migliorare il sistema consortile regionale con un occhio particolare alla provincia di Latina il cui assetto idrogeologico si presenta fragile e sempre più soggetto ai fenomeni meteorologici violenti.

Anbi Lazio si dice orgogliosa di quanto realizzato. “Il nuovo corso dei Consorzi di Bonifica, unitamente a quel nuovo percorso che abbiamo inteso avviare –sottolinea Andrea Renna direttore di Anbi Lazio - deve dare sempre i risultati conseguiti a Latina così come sta accadendo negli altri territori laziali. La Regione Lazio ha scommesso sulle nostre attività e siamo certi che continuerà a farlo – ha aggiunto - trovando sempre le risposte attese grazie all’operatività delle nostre strutture in quel patto per il Lazio che abbiamo voluto avviare e far comprendere i servizi che garantiamo quotidianamente”.