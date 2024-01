Servizi straordinari interforze: operazione Alto impatto nei quartieri Q4 e Q5

Oltre 130 veicoli fermati e 229 persone identificate nei posti di blocco organizzati nella giornata di ieri, giovedì 11 gennaio, nei quartieri Q4 e Q5 di Latina. E' il bilancio della polizia dei controlli interforze Alto Impatto, che hanno visto la partecipazione degli equipaggi della squadra volante, del personale della polizia amministrativa e del reparto Prevenzione crimine Lazio insieme alle pattuglie dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.

Le verifiche hanno riguardato la circolazione stradale ma anche gli esercizi commerciali dei due popolosi quartieri cittadini, dove tuttavia, in questa circostanza, non sono state riscontrate irregolarità. L'obiettivo resta quello di prevenire e reprimere fenomeni di microcriminalità ma anche dare maggiore impulso alle operazioni di contrasto del fenomeno dell'immigrazione irregolare. In questa ottica sono stati identificati complessivamente 17 cittadini stranieri, uno dei quali, risultato irregolare, è stato espulso.