Alto impatto, setacciati di nuovo i quartieri Q4 e Q5: controlli antidroga, nei negozi e sulle strade

Un nuovo servizio interforze Alto Impatto, operato da polizia, carabinieri e militari della guardia di finanza, ha toccato ancora i quartieri Q4 e Q5 nel pomeriggio di ieri, martedì 7 novembre. Il servizio di monitoraggio coordinato dalla prefettura prevede controlli sulle strade e all'interno di attività commerciali. Circa 250 le persone complessivamente identificate, 212 i veicoli fermati e 13 le contestazioni per violazioni al Codice della strada, con due sequestri amministrativi di veicoli.

In campo la questura con le pattuglie della squadra volante, la polizia amministrative e la polizia stradale e il reparto prevenzione crimine insieme alle unità cinofile di Nettuno per i controlli antidroga. Sottoposti a controllo anche 30 soggetti con precedenti di polizia e diversi cittadini stranieri, 10 dei quali risultati irregolari e per i quali è stato emesso un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il personale specializzato della squadra di polizia amministrativa ha poi provveduto alle ispezioni di quattro esercizi pubblici dei due quartieri, dove però non sono emerse irregolarità. Diverse anche le perquisizioni a carico di persone già sottoposte a misure restrittive e arresti domiciliari, alla ricerca di armi e droga.

In campo anche i carabinieri del comando provinciale che, oltre ai controlli su strada, hanno effettuato ispezioni all'interno di cinque attività commerciali e denunciato una persona per violazioni di natura amministrativa.