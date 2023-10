Alto impatto in Q5: carenze igieniche in sei attività commerciali, irregolarità in una palestra

Un'altra giornata di controlli Alto impatto, che ha riguardato questa volta il quartiere Q5 di Latina, presidiato da pattuglie dell'Arma dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza. L'operazione ha riguardato verifiche e monitoraggio sulle strade e negli esercizi commerciali con l'ausilio dei gruppo forestale dei carabinieri, dei militari del Nas e del Noe e del Nucleo ispettorato del lavoro.

Il bilancio delle attività e dei servizi messi in campo dai carabinieri è di 50 veicoli fermati e 100 persone identificate. I militari hanno sottoposto a ispezioni 12 attività commerciali della zona, segnalandone sei alla competente autorità amministrative a causa delle carenze igieniche rilevate e per mancanza di documento di valuzione dei rischi. Nel caso di una palestra è stata accertata la mancanza di certificazione sportiva non agonistica da parte degli atleti iscritti.