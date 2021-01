Festa di compleanno in un circolo privato in violazione delle norme anti covid: titolare multato

Controlli a tappeto su tutto il territorio da parte della task force composa da polizia di Stato, carabinieri e polizia locale, sulle misure di contenimento del covid. Proprio nel corso di specifici servizi, gli agenti della questura di Latina hanno scoperto e multato due locali del capoluogo pontino che non hanno rispettato le normative che impongono precisi divieti e la chiusura dei locali alle 18.

In particolare nel pomeriggio di ieri, 15 gennaio, i poliziotti hanno scoperto una festa di compleanno organizzata all'interno di un circolo privato di Latina, in completa violazione delle misure di contenimento epidemiologico emanate dal Governo. Gli agenti hanno dunque elevato una sanzione amministrativa al titolare del circolo per non aver rispettato le norme anti contagio e stanno attualmente valutando la sua posizione amministrativa.

Nel corso della stessa attività è stato inoltre sanzionato un noto locale di via Neghelli, nella zona dei pub, perché alle 19, dunque oltre l'orario stabilito per la chiusura al pubblico, aveva ancora al suo interno persone intente a consumare.