Blitz dei carabinieri all'ex Svar di Latina: un uomo trovato con marijuana e cocaina

Un blitz nell'area abbandonata dell'ex Svar, all'ingresso della città, ha portato alla denuncia di un cittadino nigeriano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I carabinieri del Nor sezione operativa della compagnia di Latina, coadiuvati dal nucleo cinofili di Roma, hanno controllato diversi quartieri cittadini considerati a più alto indice di degrado e hanno setacciato anche il sito dismesso dell'ex Svar.

All'interno dell'area ormai abbandonata e spesso dimora e rifugio di senzatetto, è stato scoperto un 37enne nigeriano che, alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi. E' stato però raggiunto dal personale in divisa e sottoposto a una perquisizione personale che ha permesso di scoprire due involucri contenenti rispettivamente alcune dosi di cocaina e 31 grammi di marijuana. Per lo straniero è scatta una denuncia in stato di libertà.