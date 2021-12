Carabinieri in alta uniforme per le strade del centro di Latina: controlli intensificati per il Natale

Nell'imminenza delle festività natalizie, le strade del centro di Latina e di altri comunidella provincia come Gaeta, Terracina e Aprilia, saranno controllate da speciali pattuglie di militari appiedati, vestiti con il tradizionale mantello e la sciabola, su disposizione del comando provinciale di Latina. I militari, anche a cavallo, hanno girato in questi giorni per le strade del centro cittadino di Latina, tra mercatini e luminarie, incrementando il livello di sicurezza di coloro che frequentano il centro per i consueti acquisti e vigilando sul rispetto delle normative per il contenimento del contagio da coronavirus.

I servizi, che si protrarranno sino alla fine del periodo festivo, integrano i dispositivi di controllo del territorio già in atto, rappresentando un connubio tra la storia dell'Arma dei carabinieri e le tradizioni del nostro Paese.

L'iniziativa istituzionale, come spiegato dal comandante provinciale Lorenzo D'Aloia, ha l'obiettivo di risaltare la solennità del periodo religioso senza disattendere i compiti di pattugliamento delle città e di vicinanza ai cittadini, che con molta curiosità e apprezzamento hanno approfittato dell'occasione per immortalare un ricordo con i militari in alta uniforme.