Si aggirano con arnesi da scasso fra le auto in sosta: scoperti e denunciati

Sono stati notati dai carabinieri mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto intorno ad alcune auto in sosta. I militari li hanno quindi fermati e perquisiti e hanno trovato, nel vano dello scooter su cui viaggiavano, diversi arnesi da scasso.

Un uomo e una donna di 42 anni di Latina sono stati denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Avevano in particolare due cacciaviti di grosse dimensioni e un paio di cesoie. Nello stesso contesto, i carabinieri hanno effettuato anche una perquisizione personale a carico dell'uomo, scoprendo, occultato all'interno del giubbotto, un involucro contenente alcuni grammi di marijuana, facendo dunque scattare anche una segnalazione amministrativa.