Reagisce con violenza a un controllo dei carabinieri: bloccato e denunciato

Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio i carabinieri della stazione di Latina hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 47 anni, residente nel capoluogo.

Nel corso del servizio, i militari lo hanno avvicinato per un controllo ma questi, in evidente stato di alternazione psicofisica, ha cominciato a dare in escandescenze per evitare le verifiche e ha avuto una reazione violenta. Grazie all'intervento dei carabinieri nessuno è rimasto ferito ma il 47enne, riportato alla calma, è stato denunciato per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.