Al volante ubriaco, fermato e denunciato per guida in stato di ebrezza

Guidava ubriaco ed è incappato in un posto di blocco dei carabinieri. E’ accaduto sabato sera a Latina quando i militari dell’Arma della sezione Radiomobile, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio, hanno fermato un’auto alla cui guida c’era M.F., 30enne residente nel capoluogo pontino.

L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato sottoposto al test dell’etilometro dal quale è risultato un tasso alcolemico superiore a quello previsto. Per il 30enne è scattata una denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebrezza.