Sorpreso a violare il coprifuoco: era senza patente alla guida di un'auto sequestrata

Nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, i carabinieri della stazione di Borgo Grappa hanno fermato e denunciato un automobilista di 40 anni residente a Nettuno. I militari, insospettiti dalla presenza dell'uomo in strada in violazione del coprifuoco e delle misure di contenimento del covid, hanno fermato l'auto e proceduto a un controllo.

L'accertamento ha consentito di scoprire che l'automobilista non aveva la patente perchè sospesa dalla prefettura e il veicolo su cui stava circolando era inoltre sotto sequestro. L'uomo è stato denunciato per aver villato i doveri di custodia dei beni sottoposti a sequestro e sanzionato per aver violato le restrizioni sulla circolazione in orario notturno.