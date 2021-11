Week-end di controlli nella provincia, nove persone denunciate e dieci segnalate alla Prefettura

Week-end di controlli straordinari nella provincia di Latina da parte dei carabinieri con particolare riguardo a quelli attinenti alla circolazione stradale ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, maggiormente accentuati durante i fine settimana.

Nell’area che comprende i comuni di Latina, Sabaudia, Pontinia e Sezze, nel corso della serata di sabato una persona è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché trovata in possesso di 11.45 grammi di hashish, 2.10 grammi di cocaina ed 1 grammo di marijuana; una persona denunciata per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, poiché trovata in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 centimetri; due persone denunciate per guida in stato di ebrezza e una persona denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti dell’alcoltest. Inoltre cinque persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione illecita di sostanza stupefacente ad uso personale, occasione in cui sono stati rinvenuti e sequestrati in totale 2.5 grammi di hashish, 2.76 grammi di cocaina e 6.65 grammi di marijuana.

Per quanto riguarda invece il sud pontino sabato notte gli uomini della compagnia carabinieri di Formia, con l’ausilio del personale del nucleo cinofili di Roma e del Nas di Latina hanno provveduto alla denuncia di tre persone per guida con patente revocata; una persona per guida in stato di ebrezza. Il titolare di un locale di Minturno è stato segnalato per violazioni inerenti il green pass e violazioni in materia di conservazione degli alimenti; cinque persone sono state segnalate alla Prefettura per il possessi di modica quantità di sostanza stupefacente.

Nel corso del dispositivo di controllo del territorio della provincia, sono stati inoltre controllati 110 persone e 104 veicoli due dei quali sequestrati e sono state ritirate 9 patenti.