Esodo estivo, nei mesi di luglio e agosto intensificati i controlli sulle strade pontine

Un'intensificazione dei controlli sulle strade è stata predisposta dal comando provinciale della polizia stradale di Latina in concomitanza con il periodo più critico del traffico estivo, caratterizzato da rientri e spostamenti per le vacanze e i fine settimana. Le verifiche dunque saranno più intense nei mesi di luglio e agosto e riguarderanno anche i veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto lungo le vie ad alta percorrenza, in particolare Pontina, Appia, Monti Lepini e Flacca.

Ulteriori servizi sono stati programmati anche di notte, sulle direttrici litoranee della provincia, soprattutto nei pressi dei centri balneari di Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia. L'attività della polstrada vedrà dunque impegnato un numero maggiore di equipaggi a bordo di auto e moto che garantiràuna maggioree flessibilità di impiego. I rinforzi saranno concentrati sia nella zona litoranea che va da Nettuno al Circeo sia nella tratta Terracina-Formia, grazie al contributo del personale proveniente dall’intera regione. Il monitoraggio delle strade della provincia è finalizzato a svolgere un'attività di prevenzione attraverso la presenza visibile degli equipaggi e anche di controllo sulla velocità, per mezzo del telelaser e dell’autovelox, e sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti (con l'utilizzo dell'etilometro e del drug-test). Saranno poi opportunamente controllate anche le aree di sosta per contrastare fenomeni legati a truffe e rapine. Anche i mezzi di trasporto verranno sottoposti a verifiche e controlli, sia di tipo amministrativo sia di tipo tecnico relativametne ad esempio allo stato di usura degli pneumatici e all’efficienza di tutte le parti meccaniche, con particolare riferimento ai cosiddetti mezzi pesanti e a quelli destinati al trasporto collettivo di persone.

La polizia stradale di Latina ricorda a tutti gli utenti della strada di prestare la massima attenzione e di rispettare le seguenti indicazioni: evitare di bere alcolici; rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza; non utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida; utilizzare sempre i sistemi di ritenuta di cui sono dotati i veicoli, sia per i posti anteriori sia per quelli posteriori, nonché gli appositi seggiolini omologati per i bambini; prima di mettersi in viaggio, verificare la perfetta efficienza del mezzo e degli pneumatici; evitare (di mettersi in auto durante le ore più calde della giornata, bere acqua durante il viaggio per idratarsi, così da evitare i “colpi di calore”.