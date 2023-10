Task force contro il lavoro nero, controlli a tappeto: quattro aziende sospese

Quattro aziende della provincia pontina sospese per lavoro nero. E' il risultato di nuovi controlli condotti dalla task force ispettiva per il contrasto allo sfruttamento del lavoro. Nel settore agricolo in particolare il fenomeno resta sempre al centro delle attività di verifica degli Ispettorati territoriali del lavoro. Nell'ambito del progetto "Alt Caporalato 2", l'Ispettorato territoriale del lavoro di Latina ha coordinato infatti una task force nelle campagne pontine, in collaborazione con gli ispettorati di Sassari, Roma e Livorno, con il supporto dei carabinieri del Nil di Latina, del comando Tutela del lavoro di Roma, del personale della polizia di Stato, di Inps, Inail e Asl e dei mediatori culturali dell'Oim- Organizzazione internazionale per le migrazioni.

I controlli a tappeto nelle aziende agricole della provincia sono stati preceduti da un'attività info investigativa che ha consentito di focalizzare gli obiettivi delle verifiche programmate. Nell'arco di una settimana sono state ispezionate complessivamente 23 attività imprenditoriali, riscontrando diverse irregolarità per lavoro nero, orario di lavoro straordinari, riposi e sicurezza sul lavoro.

Gli ispettori hanno in particolare verificato 163 posizioni lavorative, di cui 84 relative a lavoratori extracomunitari. Per quattro delle aziende, agricole e di logistica, oggetto di ispezione è stato necessario procedere alla sospensione dell'attività imprenditoriale perché 17 lavoratori impiegati sono risultati completamente in nero. Numerose violazioni accertate hanno riguardato anche la sicurezza sul lavoro, con irregolarità sulla mancata valutazione dei rischi, sulla sorveglianza sanitaria e la formazione e l'addestramento dei lavoratori.