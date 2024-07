Controlli a tappeto nei locali e nei negozi del Nicolosi: sanzioni per lavoro irregolare e mancate autorizzazioni

I poliziotti della squadra amministrativa della questura sono scesi ancora in campo ancora al Nicolosi, a Latina, per ispezionare le attività commerciali del quartiere. I controlli sono stati predisposti al fine di prevenire e contrastare illeciti amministrativi relativi alle norme di pubblica sicurezza sulla somministrazione di bevande alcoliche a minori, ma si sono concentrati anche sulla verifica della presenza di cittadini extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno.

Nel corso delle attività, in un negozio di alimentari gli agenti hanno identificato un lavoratore del Bangladesh che non era stato regolarmente assunto. Il caso è stato dunque segnalato all'Ispettorato del lavoro mentre il titolare dell'attività, anche lui originario del Bangladesh, assente al momento del controllo, è stato sanzionato perché esercitava attività di vendita di sostanze alcoliche a mezzo di un rappresentante non autorizzato. La multa ammonta a oltre mille euro.

Presso un altro alimentari del posto sono emerse invece possibili irregolarità relative al possesso delle autorizzazioni necessarie che, all’atto del controllo, il dipendente presente e regolarmente assunto non è stato in grado di esibire. Gli accertamenti sono dunque tuttora in corso.

I controlli amministrativi agli esercizi commerciali e ai locali proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane, sia nel quartiere Nicolosi, spesso teatro di risse ed episodi di criminalità, sia nelle zone della movida affollate dai giovani.