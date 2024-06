Stretta sulla movida: controlli a tappeto su alcol ai minori e serate di musica

Con l'estate ormai iniziata si potenziano su tutto il territorio pontino i controlli sulla movida, come disposto dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. I controlli amministrative per la verifica del rispetto delle norme da parte dei gestori dei locali pubblici vedono coinvolte tutte le forze di polizia sotto il coordinamento della questura di Latina.

Nelle ultime due settimane i poliziotti della squadra amministrativa hanno effettuato numerosi controlli all'interno di attività commerciali e locali di intrattenimento, con l'obiettivo di contrastare ogni possibile forma di organizzazione illegale di spettacoli in violazione delle norme del Tulps e di rafforzare le misure a favore del circuito legale di divertimento.

A Latina in particolare, l'attenzione è stata concentrata sui locali della movida nella zona pub ma anche in quelli presenti sul litorale. Specifici e mirati controlli sono stati riservati alla somministrazione di bevande alcoliche ai minori, all'impianto acustico degli esercizi e all'intrattenimento danzante e musicale. Le attività della polizia amministrativa continueranno per tutto l'arco della stagione estiva insieme al rafforzamento delle attività di controllo del territorio disposte dal questore di Latina per scongiurare casi di "mala movida".