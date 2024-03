Alto impatto a Latina, verifiche nelle attività commerciali: scatta la multa per un'attività

Un servizio straordinario di controllo Alto impatto è stato effettuato nella giornata di ieri, giovedì 28 marzo, nel capoluogo pontino. L'attenzione si è concentrata nella zona di Borgo Sabotino, in coordinamento con questura e guardia di finanza.

Al servizio hanno collaborato anche i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità, che hanno sottoposto a controlli e ispezioni due attività commerciali del borgo, segnalando uno dei negozi per violazioni in materia di sicurezza degli alimenti. A carico del titolare dell'esercizio è stata emessa una sanzione amministrativa per 1.500 euro.

Nell'ambito dello stesso servizio sul territorio, è stata monitorata anche la circolazione stradale. In questo caso i controlli hanno permesso di identificare 28 soggetti e di fermare 15 veicoli, ma senza elevare nessuna multa agli automobilisti.