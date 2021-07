Dodici centri di salute mentale ispezionati dal Nas: in quattro casi carenze organizzative e strutturali

Vasto controllo dei carabinieri del comando per la tutela della salute nei centri e nelle strutture pubbliche e private deputate all'assistenza, riabilitazione e trattamento sanitario di pazienti con disabilità e disagi psichici. L'operazione ha riguardato l'intero territorio nazionale, d'intesa con il ministero della Salute, per monitorare lo stato dei servizi a seguito di recenti episodi di cronaca che hanno riproposto l’attualità e l’importanza nella corretta gestione della salute mentale nel più ampio contesto di tutela delle fasce più deboli della collettività. I carabinieri dei Nas hanno ispezionato complessivamente 536 strutture e centri incaricati dell’erogazione di servizi di salute mentale, accertando irregolarità in 122 di questi, pari al 22%. Nel corso delle verifiche sono state comminate 141 sanzioni penali e amministrative per un ammontare complessivo di 62 mila euro.

Sono stati 16 in totale i controlli eseguiti dai carabinieri del Nas di Latina, di cui 12 in provincia di Latina e 4 a Frosinone. In quattro casi, nella provincia di Latina, sono state riscontrate alcune irregolarità, riguardanti principalmente carenze organizzative e strutturali in alcuni centri di Latina, Minturno, Santi Cosma e Damiano e Cisterna.