Green pass, controlli a tappeto del Nas in ristoranti e palestre: 17 violazioni e raffica di sanzioni

Prosegue la campagna di controllo da parte dei carabinieri del Nas sul rispetto dell’obbligo del green pass per l’accesso ad alcune categorie di attività e servizi. Ad oggi, al livello nazionale, sono state ispezionate oltre 12mila attività ed esercizi, contestando 778 violazioni, delle quali a carico 428 a datori di lavoro e titolari di attività commerciali ed erogazione di servizi oggetto di obbligo di certificazione covid, come ristoranti e bar, sale scommesse, palestre e centri estetici e massaggio, ritenuti responsabili di omessa verifica del green pass.

Ulteriori 350 sanzioni sono state applicate nei confronti dei clienti e utenti, mentre 68 sono state contestate a dipendenti impegnati in attività lavorative sebbene privi di certificato verde. Gli esiti delle ispezioni dei Nas evidenziano che 497 sanzioni (pari al 64% complessivo) sono state rilevate presso strutture di somministrazione di alimenti e bevande, come ristoranti, pizzerie e bar, delle quali 93 hanno interessato il mancato controllo o il mancato possesso del green pass da parte degli operatori delle attività; ulteriori 108 (14%) sono state contestate presso sale scommesse, sale gioco e attività ricreative, 91 (12%) presso palestre e piscine, nonché 57 (7%) nell’ambito dei servizi di estetica e centri massaggio, per un valore complessivo di oltre 312mila euro di sanzioni amministrative.

Le verifiche hanno toccato anche il territorio della provincia di Latina. Il comando provinciale del Nas ha effettuato in particolare 130 ispezioni, 82 delle quali nella provincia pontina, 48 in provincia di Frosinone. Nel primo caso, si sono registrate 17 violazioni amministrative per mancanza di green pass e mancata attuazione delle misure di contenimento della pandemia e sono state contestate sanzioni per complessivi 7.600 euro. Tre violazioni hanno invece riguardato, nel territorio pontino la mancanza del Documento di valutazione dei rischi.