Raffica di ispezioni fra le ditte delle mense scolastiche: carenze igieniche e strutturali in tre casi

Campagna di controlli dei carabinieri del Nas, a livello nazionale, finalizzata alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering che gestiscono le mense degli istituti scolastici. Su tutto il territorio le attività ispettive hanno interessato complessivamente 1.058 aziende operanti all’interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori, sia pubbliche che private. Fra le ditte sottoposte a verifiche, 341 hanno evidenziato irregolarità, pari al 31% del totale, accertando 482 violazioni penali e amministrative, con sanzioni pecuniarie per 240mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti e nelle condizioni d’igiene nei locali di preparazione dei pasti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto, nella regolarità di impiego delle maestranze e possesso di un'adeguata qualifica e preparazione professionale del personale.

Le verifiche hanno portato alla sospensione dell’attività o al sequestro di 9 aree cucina delle mense a causa di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza diffusa di umidità e formazioni di muffe. In un episodio.

L'attività è stata condotta anche dai carabinieri del Nas di Latina, che hanno eseguito 19 ispezioni, 13 delle quali hanno riguardato ditte della provincia di Latina e 6 della provincia di Frosinone. Per quanto riguarda nello specifico il territorio pontino, i militari hanno rilevato in tre ditte di ristorazione collettiva che operano nelle scuole dell'infanzia, irregolarità di carattere igienico sanitario, carenze strutturali e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp. Proprio a causa delle criticità riscontrate i Nas hanno segnalato i casi alla Asl di Latina per le prescrizioni di competenza e per il ripristino dei requisiti di legge, emettendo sanzioni per 2mila euro.