Controlli in vista del Natale: sequestrato un quintale di prodotti ittici in un ristorante

Per le festività natalizie il cmando dei carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministro della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti alimentari tipici del periodo. L’operazione ha consentito di ispezionare, sul piano nazionale, 882 imprese operanti nel settore produttivo e commerciale dei tradizionali prodotti dolciari e della filiera ittica. Gli accertamenti, estesi alle fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio sia a livello artigianale che industriale, hanno rilevato irregolarità presso 229 strutture (pari al 26% dei siti controllati), che hanno portato alla contestazione di oltre 530 violazioni penali e amministrative, per un ammontare di oltre 365 mila euro di sanzioni pecuniarie. Nel dettaglio, sono state individuate e sequestrate 7,5 tonnellate di prodotti dolciari di vario genere. In particolare, sono stati già intercettati e sottratti al consumo 1.775 tra panettoni e pandori, in parte venduti come lavorazione artigianale quando invece risultavano prodotti a livello industriale e riconfezionati fraudolentemente, in parte privi di etichettatura e tracciabilità, con forte sospetto di analoga condotta illecita. Il bilancio complessivo è di 37 gestori sanzionati per frode in commercio, mentre per ulteriori 231 sono state contestate violazioni per carenze igienico sanitarie, 16 sono stati i provvedimenti di chiusura o sospensione di attività di produzione e vendita.

Per quanto riguarda la provincia di Latina, i carabinieri del Nas hanno eseguito complessivamente 37 controlli all'interno di pescherie, panetterie e laboratori dolciari del territorio pontino e di quello di Frosinone, rilevando 8 irregolarità per violazione delle norme igienico sanitarie, di rintracciabilità degli alimenti e sicurezza alimentare, con la conseguente violiazioni amministrative per un importo complessivo pari ad euro 12.000 mila. Nello specifico 24 ispezioni hanno riguardato la provincia di Latina, con 7mila euro di sanzioni, e altre 13 quella di Frosinone con 5.000.

Nel sud pontino i militari del Nas hanno sequestrato prodotti ittici congelati, di varia tipologia, per un complessivi kg 100. La merce era priva di documentazione attestante la provenienza ed è stata rinvenuta nel corso di un controllo eseguito in un ristorante di Terracina.