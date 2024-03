Sicurezza, verifiche a tappeto sulle strade e controlli anti terrorismo anche in provincia

Continueranno anche domani, nel giorno di Pasquetta, i controlli a tappeto predisposti dalla prefettura, in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza, su tutto il territorio. Verifiche che pongono in particolare l'attenzione sulla circolazione stradale e sulle strade caratterizzate da un più intenso flusso di traffico, come la Pontina e la via Appia.

La polizia stradale, come spiegato nei giorni scorsi, ha impiegato ulteriori pattuglie che si aggiungono a quelle ordinarie per i servizi di controllo straordinari sulla velocità e la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ma l'attenzione quest'anno, in risposta a un allarme scattato su tutto il territorio nazionale, si è concentrata anche sui controlli anti terrorismo.

Su indicazione del ministero infatti sono stati inseriti in un elenco obiettivi potenzialmente sensibili, simboli della cristianità e dell'ebraismo. Si tratta di un ulteriore scrupolo per via del periodo particolarmente delicato anche in considerazione dell'attentato di Mosca.