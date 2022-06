Operazione "Alto impatto": nuova ondata di controlli della polizia in città

Nuova ondata di controlli in città predisposti dalla questura nella giornata di oggi, venerdì 3 giugno. Le pattuglie della polizia di Stato hanno puntato anche questa volta l'attenzione sui quartieri considerati più a rischio, con specifiche verifiche organizzate fra le strade del quartiere Nicolosi, in piazza Santa Maria Goretti, nella zona del Gionchetto, in Q4 e nel piazzale delle autolinee.

Altri analoghi controlli a tappeto hanno già interessato la città di Latina nelle settimane precedenti, con l'impiego di un elicottero, posti di blocco e verifiche sulla circolazione stradale, perquisizioni, ispezioni negli esercizi commerciali e controlli a soggetti già gravati da precedenti penali e misure cautelari.

Il bilancio della nuova operazione di oggi sarà reso noto al termine dei controlli.