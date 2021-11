Settimana di controlli in provincia: 106 posti di blocco, due arresti e 14 denunce

Oltre 200 volanti e quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine Lazio, una unità cinofila di Nettuno e le pattuglie della polizia stradale di Latina e dei distaccamenti della provincia, sono scesi in campo nel corso della settimana appena conclusa per intensificare le attività di controllo del territorio e contrasto ai reati predatori e allo spaccio di stupefacenti.

Il bilancio è di 1288 persone identificate, 662 veicoli controllati, 37 contravvenzioni elevate, una patente e due carte di circolazione ritirate. Sono stati 106 i posti di blocco effettuati e i servizi hanno riguardato anche la verifica dei titoli di soggiorno dei cittadini extracomunitari. L'attività ha consentito inoltre di ritrovare un veicolo risultato rubato e di sequestrare diverse dosi di cocaina.

Due sono stati gli arresti nel capoluogo, quello di un soggetto evaso dai domiciliari e un altro per spaccio. Quattordici invece le persone denunciate in stato di libertà per reati che vanno dalle lesioni personali ai maltrattamenti in famiglia, dal furto alla truffa fino alla ricettazione e alle minacce. La squadra mobile di Latina ha dato esecuzione inoltre ad ubna misura cautelare del divieto di avvicinamento disposto dall'autorità giudiziaria.

Nel corso della settimana il questore ha poi emesso cinque provvedimenti di avviso orale, con cui si avvisa il destinatario dell'esistenza di indizi sulla sua condotta illecita invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge.I provvedimenti, sono stati applicati dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine di Latina.

Il questore di Latina ha infine disposto la revoca di tre licenze di porto d'armi nei confronti di altrettanti persone i cui comportamento hanno generato dubbi.