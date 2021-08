Ferragosto di controlli: verifiche sulla circolazione stradale e Green pass

In azione le pattuglie dei cinque distaccamenti di polizia della provincia. Attenzione puntata sulle arterie stradali più trafficate e località costiere

Controlli intensificati nella settimana di Ferragosto in tutta la provincia pontina, con un rafforzamento della vigilanza in particolare sulle arterie stradali più trafficate. Nelle verifiche saranno impegnati gli agenti della polizia stradale, le squadre volanti e le pattuglie dei cinque commissariati distaccati di polizia.

Massima attenzione è rivolta alle località costiere caratterizzate da una notevole afflusso di turisti, con pattugliamenti anche con l’impiego di unità cinofile per una incisiva azione di contrasto al fenomeno dello spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. Controlli intensificati anche contro l’abusivismo commerciale e nelle zone della movida e per verificare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, integrate dall’entrata in vigore del Green Pass.