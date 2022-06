Nuova ondata di controlli con il telelaser in via Vespucci e via Isonzo

Dopo la prima ondata di controlli in via Epitaffio, i servizi di verifica sulla circolazione stradale si spostano in altre zone della città di Latina. La polizia locale ha infatti programmato controlli in via Isonzo e via Vespucci, finalizzati in particolare alla verifica del rispetto dei limiti di velocità.

Nella giornata di domani, martedì 7 giugno, le pattuglie della polizia locale opereranno anche con l'ausilio dello strumento del telelaser nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13.