Fine settimana lungo, controlli a tappeto sulle strade e nei locali della movida

Rafforzati i servizi di controllo sul territorio provinciale da parte della Questura in questo fine settimana ‘lungo’ per la prevenzione e repressione dei reati, nonché per contrastare fenomeni di criminalità diffusa e di malamovida.

Le attività di controllo hanno riguardato infatti anche interventi di natura amministrativa, con verifiche presso sei locali di intrattenimento. Nella circostanza sono state impiegate anche due unità cinofile antidroga della Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Nettuno.

Nel corso di tali servizi sono state denunciate cinque persone, per conduzione di veicoli sotto l’influenza di alcol, lesioni personali e ricettazione, mentre altri tre giovani sono stati segnalati amministrativamente quali assuntori di sostanze stupefacenti, con il sequestro di 4, 95 grammi di hashish.

Sono state inoltre controllate 704 persone e 331 veicoli, di cui uno posto sotto sequestro ed un altro restituito al legittimo proprietario giacché provento di furto. Infine sono state 31 le sanzioni contestate per violazioni delle norme del Codice della Strada.