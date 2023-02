Multati due autotrasportatori con un carico di pesce fresco: norme igieniche non rispettate

Continua l?attività di controllo delle pattuglie della polizia stradale sull?autotrasporto, con particolare attenzione rivolta al trasporto di alimenti in regime di temperatura controllata. Nell'ambito dei servizi gli agenti hanno ispezionato a Latina due autocarri isotermici che stavano trasbordando prodotti ittici freschi da un mezzo all'altro.

Alla vista della pattuglia della polstrada, i due uomini, dopo essersi lanciati degli sguardi d?intesa, hanno interrotto le operazioni e con gesti veloci riponevano il pesce nel mezzo già carico lasciando scarico il secondo veicolo. Quando però i poliziotti li hanno controllati, uno dei due autisti ha sostenuto che si trattava di un acquisto personale per autoconsumo, operazione per la quale non era autorizzata la vendita. Il mezzo quasi vuoto non è risultato in regola con la certificazione Atp e inoltre il vano per ospitare il carico si trovava in cattive condizioni igieniche, presentava il pavimento sporco e all'interno custodiva un carrello gommato che era a contatto con le casse di pesce fresco aperte e che potenzialmente poteva contaminare le sostanze alimentari.

Nei confronti dei due conducenti sono state elevate sanzioni per circa 1.500 euro per violazione delle leggi sanitarie e altre inefficienze.