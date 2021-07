Intensificati per tutta l'estate i controlli della polizia stradale da nord a sud della provincia

Nel mirino in particolare le vie ad alta percorrenza come Pontina, Flacca e Appia e i comuni costieri da Latina a Formia

Si intensificano in tutta la provincia i controlli sulle strade e la circolazione da parte della polizia stradale di Latina e dei distaccamenti dipendenti di Aprilia, Terracina e Formia. Per i mesi di luglio e agosto infatti controlli assidui sono stati disposti per i veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali la Pontina, l'Appia, la Monti Lepini e la Flacca E ulteriori servizi sono stati programmati anche di notte, in numero consistente sulle direttrici litoranee della nostra provincia, soprattutto nei pressi dei centri marittimi quali Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia.

L'attività della Stradale vedrà impegnato un numero maggiore di equipaggi a bordo di auto e moto che garantirann flessibilità d'impiego, anche in ragione dell'intensificazione del traffico veicolare. Sono stati previsti dei rinforzi, sia nella zona litoranea che va da Nettuno al Circeo, sia nella tratta Terracina-Formia, grazie al contributo di personale proveniente dall'intera regione.

I servizi predisposti saranno finalizzati a svolgere, come di consueto, da un lato un'attività di prevenzione attraverso la presenza visibile e costante degli equipaggi che si occuperanno di viabilità e tutela dei viaggiatori; dall'altro, controlli sia sulla velocità (per mezzo del telelaser e dell'autovelox), sia sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti (con l'utilizzo dell'etilometro), nonché nelle aree di sosta per contrastare fenomeni legati alla commissione di reati (truffe, furti, rapine). Anche i mezzi di trasporto verranno sottoposti a verifiche e controlli, sia di tipo amministrativo sia di tipo tecnico, riguardo ad esempio allo stato di usura degli pneumatici e all'efficienza di tutte le parti meccaniche, con particolare riguardo ai mezzi pesanti. Il monitoraggio verrà realizzato facendo uso in maniera continuativa dello street-control, strumento che consente di verificare in tempo reale se un veicolo è assicurato e se ha effettuato la prevista revisione periodica.