Intercettato un autocarro che trasportava surgelati a una temperatura non idonea: multato il conducente

Numerosi sono stati in questi giorni i controlli a veicoli che trasportano alimenti in regime di temperatura controllata. Nel corso di una di queste ispezioni che ha interessato la città di Latina gli agenti della polstrada hanno intercettato un autocarro isotermico in evidente sovraccarico oltre che in cattive condizioni esteriori.

Dalle verifiche è emerso che, oltre a trasportare in eccedenza di peso varie derrate alimentari, consistenti soprattuti in prodotti da frigo, il termometro del gruppo frigo segnava una temperatura di +12° anziché quella prevista per alcuni prodotti congelati trasportati al di sotto dello 0. Il carico infatti, oltre a vino confezionato e ortaggi freschi, comprendeva anche prodotti lattiero caseari e prodotti congelati. Al termine del controllo il conducente dell’autocarro è stato sanzionato per violazioni delle norme del Codice della Strada e del regolamento sul trasporto di derrate alimentari, per un totale di circa 2.000 euro e gli sono stati decurtati dei punti dalla patente. I servizi continueranno per tutta la settimana con particolare attenzione al prossimo weekend.