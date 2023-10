Controlli a tappeto in Q4: arrestata una coppia con marijuana, cocaina e hashish

Due arresti e diversi quantitativi di droga sequestrati. E' l'esito di un'altra giornata di controlli Alto Impatto che ha riguardato anche ieri, 25 ottobre, il quartiere Q4 di Latina, con lo scopo di contrastare situazioni di disagio, degrado e rischio criminalità.

In particolare gli agenti della squadra volante della questura, in collaborazione con gli equipaggi del reparto Prevenzione crimine di Roma, hanno notato un'auto con a borso due persone, un uomo e una donna, dagli atteggiamenti sospetti. All'auto è stato intimato l'alt per eseguire un controllo più approfondito.

I due fermati, particolarmente tesi, sono stati sottoposti a una perquisizione personale e veicolare e, all'interno della tasca di uno sportello, i poliziotti hanno rinvenuto una scatola di profumo che conteneva sei involucri di cocaina, per un totale di 30 grammi. L’attività ispettiva è quindi proseguita nell’abitazione della coppia, dove sono stati scoperti ulteriori 43 grammi di droga, tra hashish e marijuana. Tutto lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, così come la somma di 1.585 in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita e tre telefoni cellulari. Alla luce degli elementi raccolti i due sono stati arrestati in regime di domiciliari in attesa del rito direttissimo in tribunale.