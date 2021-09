Controlli sulle strade del capoluogo: raffica di sanzioni ai conducenti di minicar

In un caso è scattato il sequestro del mezzo per mancanza di copertura assicurativa, in altri due un fermo amministrativo

Nel corso della serata di venerdì 10 settembre i poliziotti della squadra volante della Questura e della sezione di polizia stradale del capoluogo hanno effettuato una serie di controlli straordinari, con particolare riferimento alla circolazione stradale sulle principali vie del capoluogo e dell'hinterland cittadino, senza trascurare le zone interessate dalla movida.

Nel corso dell'operazione ad "alto impatto", sono state identificate numerose persone e controllati 35 veicoli. I controlli si sono concentrati in particolare sugli abituali luoghi di ritrovo dei giovani, dove sono state fermate e identificate 46 persone.

Nella stessa operazione sono state elevate numerose sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada nei confronti di conducenti di minicar. Un veicolo in particolare è stato sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza della copertura assicurativa e 2 fermi amministrativi sono scattati per diverse altre irregolarità, tra le quali il trasporto passeggero e disturbo alla quiete pubblica per musica ad alto volume.