Nuovi controlli con il telelaser a Latina in via del Lido e via Rossetti

Proseguono per le vie del capoluogo i servizi di controllo alla circolazione stradale. Si tratta in particolare di verifiche relative al rispetto dei limiti di velocità predisposte dal personale della polizia locale di Latina.

Nella giornata di venerdì 17 giugno le pattuglie opereranno con l'ausilio del telelaser in altre due strade cittadine: via Rossetti e via del Lido. La fascia oraria interessata è quella compresa tra le 15 e le 18.