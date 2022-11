Movida violenta, la zona dei pub sorvegliata speciale

Zona dei pub sorvegliata speciale in questo fine settimana dopo i recenti episodi di risse tra ragazzi. Il Comando provinciale dei carabinieri di Latina ha quindi predisposto un servizio di controllo mirato nel centro cittadino e nell’area della movida dove si concentra il maggior numero di locali al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle richieste di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini e soprattutto per proteggere e tutelare i giovani dalle pretese illecite e illegittime di coloro che manifestano un’aggressività in una totale mancanza di rispetto per le regole ed una evidente spregiudicatezza.

I controlli hanno preso il via ieri sera, sabato 12 novembre, con l’utilizzo di numerose pattuglie automontate ed a piedi e proseguiranno giorno e notte per prevenire la commissione di reati e assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.

Il Comando dell’Arma invita i cittadini a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.