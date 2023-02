Latte trasportato in contenitori per prodotti chimici: merce sequestrata e multa

Continuano i controlli della polizia stradale sulle arterie pontine, con particolare riferimento alle verifiche sui mezzi adibiti al trasporto di alimenti in regime di temperatura controllata. Proprio nell'ambito di una delle ispezioni, gli agenti della polstrada hanno fermato un autocarro isotermico che viaggiava sulla 156 Monti Lepini e che era in evidente sovraccarico.

Il controllo sulla merce ha evidenziato che il camion trasportava in eccedenza di peso rispetto al carico consentito ben 2mila litri di latte di bufala che erano destinati a un caseificio della zona. Il latte inoltre era all'interno di due contenitori da mille litri ciascuno risultati non idonei perché in realtà destinati al trasporto di prodotti chimici ed etichettati come "Poliacrilammide cationico in emulsione / Janus Floc 255”. Il mezzo inoltre aveva la certificazione Atp, che regola il trasporto di merci deteriorabili in furgoni frigo, scaduta. Gli agenti hanno richiesto dunque anche l'intervento del medico locale della Asl che ha disposto il sequestro delle sostanze alimentari con vincolo di distruzione.

A carico del conducente invece è scattata una sanzione per violazioni del Codice della strada e del regolamento sul trasporto delle derrate alimentari, oltre alla decurtazione dei punti dalla patente.