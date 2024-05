Gli agenti della polstrada controllano un cantiere non segnalato: un lavoratore guidava un trattore senza patente

Il controllo di un cantiere sul Piccarello, all'ingresso del capoluogo, ha fatto scattare una multa salata e il fermo amministrativo di un mezzo.

Gli agenti della polstrada di Latina hanno proceduto a una verifica di un cantiere non segnalato per verificarne la regolarità. I poliziotti non hanno potuto fare a meno di notare che il conducente di un trattore che era in quel momento impegnato in un intervento di falciatura dell'erba sulla banchina aveva difficoltà a gestire il mezzo e rischiava di finire nel fossato.

L'uomo è stato quindi invitato a interrompere la marcia per evitare incidenti e da un controllo è emerso che il conducente del trattore, dotato di trinciatrice, non aveva mai conseguito la necessaria patente di guida. Gli agenti hanno quindi elevato una sanzione per 6.450 euro per guida senza patente, incauto affidamento del veicolo e mancata segnalazione del cantiere stradale, procedendo anche al fermo amministrativo del mezzo utilizzato.