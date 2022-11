Sicurezza nei quartieri, parte anche in zona Cucchiarelli il 'Controllo del vicinato'

Dopo Latina Scalo, Pantanaccio e Nascosa l'iniziativa 'Controllo del vicinato' approda anche nel quartiere Cucchiarelli di Latina. Il coordinatore di Latina Antimo Di Biasio ha comunicato che ci sono state finora 500 adesioni e che solo nell'ultimo gruppo hanno deciso di partecipare in circa 100 residenti.

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro di formazione con i nuovi iscritti, che hanno inviato un modello di adesione e sono stati inseriti su un gruppo WhatsApp, per insegnare come muoversi e quali segnalazioni inviare per tenere sotto controllo la zona. Come per le altre zone, ogni volta che sul gruppo WhatsApp verranno ricevute 'segnalazioni qualificate' verranno inoltrate dagli amministratori alle forze dell'ordine di competenza.

Nella zona Cucchiarelli, come per le altre zone, verranno installati anche dei cartelli per indicare che la zona è “sotto controllo” da parte degli abitanti. Nelle zone che già aderiscono da tempo al progetto, sono state risolte molte questioni relative alla sicurezza. Sono stati, ad esempio, segnalati furti e episodi di vandalismo. Altre volte il gruppo è stato utile per segnalare incendi nella zona o ritrovare animali smarriti. Chi intende aderire può contattare i referenti ai seguenti numeri telefonici: Di Biasio Antimo 339 3234292; Marinangeli Gianni 347 0764273; Fontanarosa Bruno 327 0421434; Apostolico Rossano 3475782209 o Paccassoni Stefano 3287231945. Saranno loro a fornire il modello di adesione da compilare e firmare per aderire al progetto.