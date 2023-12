Presa con la droga in casa, arresto convalidato per Giovina De Rosa: il giudice dispone i domiciliari

Arresto convalidato per Giovina De Rosa, 30 anni, una delle donne della famiglia omonima ben nota agli archivi delle forze dell'ordine. I carabinieri del Nucleo investigativo di Latina l'avevano arrestata nei giorni scorsi nel corso di un blitz in un appartamento a Campo Boario dove evidentemente era stata trasferita l'attività di spaccio di stupefacenti. I militari hanno fermato prima un cliente appena uscito dall'abitazione dopo aver acquistato delle dosi, poi sono entrati per una perquisizione domiciliare.

Alla vista dei militari la donna ha cercato di disfarsi degli involucri che aveva in casa gettandoli dalla finestra, ma è stato tutto inutile. La droga è stata immediatamente recuperata. Nell'appartamento la 30enne aveva infatti poco più di 40 grammi di cocaina, 16 circa di crack e altre dosi di hashish, insieme alla somma in contanti di 360 euro, considerata provento dell'attività illecita. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e Giovina De Rosa è finita in carcere. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto per la donna la custodia cautelare ai domiciliari.

Lo scorso marzo erano finiti agli arresti altri componenti della famiglia De Rosa, tra cui la madre Giulia e i fratelli Giuseppe e Cristian, entrambi ora destinatari anche di una misura di sorveglianza speciale.