Migranti, la Guardia di finanza indaga sui conti delle cooperative

Ci sono accertamenti in corso sulle attività delle cooperative Karibu e Consorzio Aid, la prima impegnata in progetti di accoglienza di migranti legati allo Sprar, nei centri per minori non accompagnati e anche nel progetto regionale Perla contro il caporalato; la seconda appaltatrice, come consorzio di imprese, del servizio accoglienza nei Cas gestito dalla prefettura di Latina.

E’ la stessa Procura della Repubblica di Latina, all’indomani dell’esplosione del caso a livello mediatico, a rendere noto che la magistratura sta “svolgendo accertamenti attraverso il Nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di finanza in ordine a eventuali profili di rilievo penale in riferimento alle attività delle cooperative incaricate di assicurare i servizi di accoglienza e servizi connessi per i richiedenti asilo nel territorio della provincia di Latina”.

Per ora non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati e le indagini in corso sono con ogni probabilità finalizzate a verificare la situazione finanziaria, quindi i conti e i bilanci delle cooperative.