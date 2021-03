Zona rossa anti Covid, polizia locale in campo per garantire il rispetto delle regole

Le nuove disposizioni anti Covid legate alla zona rossa entrate in vigore lunedì richiedono un serrato controllo del territorio per far garantire il rispetto delle regole.

Per questa ragione nel capoluogo pontino sono state potenziate le attività di sorveglianza da parte delle Forze dell’Ordine, attività nelle quali è stata coinvolta anche la polizia Locale di Latina che parteciperà alle operazioni coordinata, come per legge, dalla Questura. Gli agenti della Municipale lavoreranno su due turni giornalieri con sei pattuglie.

“La finalità – spiegano dal Comune - è quella di fare in modo che le più rigide misure restrittive adottate dal Governo per le prossime settimane, raggiungano quanto più efficacemente lo scopo di limitare il diffondersi del contagio, riportandoci il prima possibile verso quella quotidianità di vita e di lavoro che tanto desideriamo”.