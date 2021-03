Misure anti Covid e 'zona rossa', salta l'isola pedonale sul lungomare di Latina

L'iniziativa, in programma per ogni ultima domenica del mese, è stata annullata dall'amministrazione in ottemperanza alle restrizioni vigenti

Salta l'iniziativa 'Buona Domenica' in programma per la giornata di domani, domenica 28 marzo, sul lungomare di Latina. Le ultime restrizioni adottate per contrastare il Covid e in particolare l'istituzione della 'zona rossa' che si protrarrà fino a lunedì sera hanno costretto l'amministrazione comunale ad annullare l’istituzione dell’isola pedonale dalle 9 alle 17 nel tratto di lungomare compreso fra Capoportiere e Rio Martino previsto per ogni ultima domenica del mese.

Lo ha comunicato il Comune precisando che la decisione è stata adottata "in ottemperanza alle attuali restrizioni anti-Covid imposte dalla cosiddetta “zona rossa”.