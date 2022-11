Studentessa cade dal primo piano della scuola: soccorsa dall'eliambulanza

Una ragazzina di 12 anni è caduta dalla finestra della scuola media Corradini di via Amaseno, a Latina. La ragazzina, da quanto si apprende, è precipitata da una delle classi al primo piano dell'edificio, a diversi metri di altezza, finendo sull'erba.

Tutto è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Dalla scuola è immediatamente partita la richiesta di soccorso al 118, intervenuto con un'eliambulanza che è atterrata nel giardino accanto alla scuola. La studentessa, in codice rosso per i traumi riportati nella caduta, è stata trasportata all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Non si conoscono ancora i dettagli della vicenda e la dinamica dell'accaduto, Sul posto, oltre ai sanitari e ai mezzi di soccorso del 118, anche gli agenti della questura.